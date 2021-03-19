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    19 марта 2021, 22:06

    Россиянам назвали сроки начала оформления электронных паспортов

    Дарья Бунякова

    Москвичи смогут получить электронные паспорта начиная с 1 декабря 2021 года. По всей России такая услуга заработает не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в проекте указа президента Владимира Путина.

    Россиянам назвали сроки начала оформления электронных паспортов

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно ему, россияне смогут также использовать мобильное приложение, выполняющие функции паспорта. Планируется, что в 2021–2022 год с помощью программы можно будет пользоваться порталом госуслуг, заключать договоры, покупать алкогольную и табачную продукцию.

    По словам Минцифры, в 2021 году будет не большое количество совместимых услуг. Но постепенно власти будут расширять список. Сами электронные паспорта можно будет оформить в Москве с 1 декабря 2021 года, а в регионах — не позднее 1 июля 2023-го.

    Ранее Минтруд объяснил, как россиянам не потерять годы стажа при переходе на электронную трудовую книжку. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд (ПФР). При обращение понадобится иметь с собой бумажную трудовую.