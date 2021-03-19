Россиянам назвали сроки начала оформления электронных паспортов

Москвичи смогут получить электронные паспорта начиная с 1 декабря 2021 года. По всей России такая услуга заработает не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщили в проекте указа президента Владимира Путина.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно ему, россияне смогут также использовать мобильное приложение, выполняющие функции паспорта. Планируется, что в 2021–2022 год с помощью программы можно будет пользоваться порталом госуслуг, заключать договоры, покупать алкогольную и табачную продукцию.

По словам Минцифры, в 2021 году будет не большое количество совместимых услуг. Но постепенно власти будут расширять список. Сами электронные паспорта можно будет оформить в Москве с 1 декабря 2021 года, а в регионах — не позднее 1 июля 2023-го.

Ранее Минтруд объяснил, как россиянам не потерять годы стажа при переходе на электронную трудовую книжку. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд (ПФР). При обращение понадобится иметь с собой бумажную трудовую.