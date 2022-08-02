Россиянам назвали сроки максимального снижения цен на продукты в России

К снижению стоимости еды приводит обозначившийся профицит продуктов питания на российском рынке. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Он спрогнозировал месяц, когда цены упадут до минимума.

В российские магазины со второй половины лета поступают свежие овощи от отечественных сельхозпроизводителей, отметил Федяков в беседе с радио Sputnik. Из-за этого цены начинают снижаться. Это касается и моркови, капусты, репчатого лука, свеклы и картофеля — наиболее популярных в стране огородных культур, которые входят в «борщевой набор».

«Цены на продукты из „борщевого набора“ доходят до минимума в сентябре, в октябре падение прекращается, чтобы в ноябре снова начать рост», — отметил аналитик.

Фрукты дешевеют в августе. Причем это касается как отечественных, так и привозных фруктов. Например, стоимость бананов обычно снижается к концу лета.

Вслед за овощами и фруктами падают в цене и ряд других продуктов. Федяков отметил, что продавцов заставляют реагировать низкие цены на плодоовощную продукцию.