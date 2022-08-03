Россиянам назвали способы защиты от визита домой мошенников

Мошенники чаще всего наведываются к потенциальным жертвам под видом работников государственных или социальных служб. Бдительность поможет избежать негативных последствий, заявила начальница отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

«Если к вам пришли люди, представляющиеся сотрудниками служб, которых вы не вызвали, позвоните в это учреждение. Скорее всего, окажется, что никого по данному адресу не отправляли», — сказала Шулешова агентству «Прайм».

Она посоветовала при подобных визитах звонить в полицию и предупреждать родных. Особенно это касается людей в возрасте, так как они нередко попадаются на уловки злоумышленников.

«Пожилым, особенно одиноким людям следует повесить на видное место телефоны важных служб, банков, соседей и родственников», — отметила начальница отдела.

Некоторые мошенники пытаются нажиться на доверчивых людях, предлагая им какой-либо товар якобы по большой скидке. Шулешова призвала никогда не совершать необдуманных покупок. Перед приобретением вещи стоит узнать цены на нее в интернете и посоветоваться с близкими.