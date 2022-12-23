Общество 23 декабря 2022, 03:51 Россиянам назвали способы защиты от обмана на сайтах знакомств «Известия»: мошенники заранее собирают информацию о жертвах с сайтов знакомств Unsplash

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Перед тем как связаться с потенциальной жертвой, злоумышленники собирают о ней информацию, чтобы быстрее втереться в доверие. Об этом «Известиям» сообщил эксперт по кибербезопасности компании Дмитрий Галов.

Поэтому не рекомендуется размещать большое количество информации о себе в интернете. Речь идет о фотогарфиях, геометках, информации о месте работы или учебы. Также профиль в социальных сетях лучше закрыть, чтобы его видели только друзья.

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Галов предупредил, что не нужно переходить из дейтинг-приложений в сторонний мессенджер для продолжения общения, не убедившись в честности собеседника.

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«Встроенные мессенджеры у подобных приложений, как правило, не позволяют прислать в чат, например, фишинговую ссылку. К тому же сами приложения могут блокировать аккаунты мошенников, если на них поступает достаточное количество жалоб», — отметил он.

Эксперт напомнил, что не нужно давать малознакомым людям номера своих телефонов или домашний адрес. А также не реагировать на просьбу выслать деньги.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от телефонного разговора с мошенниками, которые начинают заниматься троллингом. По словам специалиста, в ответ на шутки злоумышленники могут поместить в специальный список.