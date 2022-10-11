Россиянам назвали способы вычисления фейка в Сети | 360°

Общество 11 октября 2022, 05:32 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали способы вычисления фейка в Сети «Известия»: подача в Сети новости без ссылок должна насторожить пользователя Pxhere.com

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Для того, чтобы распознать фейк в Сети, необходимо выполнить несколько важных действий. И первое из них — надо понять, кто автор сообщения или материала. Об этом сообщили «Известия».

Как минимум, должна настораживать подача новости без ссылок на то, где можно детально изучить вопрос, отметил Директор по медиапроектам коммуникационной компании «КРОС» Петр Кирьян. Он отметил, что если речь идет об анонимных Telegram-каналах или рассылке безымянной статьи, надо быть готовым к тому, что информация непроверенная, а то и ложная.

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Обращать внимание на серьезные и проверенные СМИ, которые дорожат своей репутацией, рекомендовала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

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«Обращайте внимание на суть и смысл материала, а не на мелкие детали, которых очень много в фейках. Они созданы специально, чтобы отвлекать внимание и придавать некую достоверность информации», — отметила она.

Фейки часто ссылаются на анонимные источники или очевидцев, с которыми нельзя или сложно быстро связаться. Также задуматься следует при отсутствии этой информации в проверенных и крупных изданиях. При однобокой подаче информации человек также может стать объектом манипуляции. Это происходит просто потому, что человек принимает на веру позицию одной стороны, на зная другой точки зрения.

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