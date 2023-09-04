Общество 04 сентября 2023, 03:58 Россиянам назвали способы увеличить пенсию Юрист Соловьев: доплата к пенсии возможна за стаж и вредность РИА «Новости»

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Россиянам перечислили способы увеличить пенсию. Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с агентством «Прайм», доплаты возможны за стаж, вредность и регион проживания.

Федеральная социальная доплата начисляется россиянину в случае совсем маленьких пенсионных выплат, указал Соловьев. Это делается для того, чтобы итоговая сумма не была меньше прожиточного минимума, который на сегодня составляет 12 363 рубля.

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Юрист пояснил, что в том случае, если региональный прожиточный минимум выше федерального, то пенсионеру положена повышенная региональная соцвыплата.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют льготные категории пенсионеров, к которым относятся инвалиды, герои СССР и труда, ветераны и несовершеннолетние узники фашизма, а также чернобыльцы.

Для получения всех положенных надбавок пенсионеру нужно собрать документы, подтверждающие стаж, условия работы и прочие обстоятельства и вместе с ними обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства.