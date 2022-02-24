Россиянам назвали способы получит компенсацию за упавшие на голову сосульки

Зимой несчастные случаи из-за схода снега и льда с крыш домов остаются одной и наиболее распространенных проблем российских городов. После такого рода происшествий возникают гражданские иски и даже уголовные дела. При этом важно знать, кто несет юридическую ответственность в подобных ситуациях. Об этом написали «Известия».

По словам юристов, если наледь и сосульки упали с крыши многоквартирного дома, ответственность лежит на управляющей или подрядной организации. В случае с нежилым домом отвечать будет собственник строения. Если льдина отвалится от плиты балкона или лоджии, ответственна за это будет также управляющая компания.

А вот за содержание балконов и козырьков балконов отвечают уже собственники жилья. Однако уборку там должна проводить УК или нанятые ею подрядные организации. О необходимости такой уборки должен предупреждать собственник. Если упавшие сосульки причинили материальный ущерб или травмы человеку, то с виновника будет взыскана компенсация. Но в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность.

Если лед повредил автомобиль, следует сообщить об этом в полицию, зафиксировать происшествие, сделать фотографии. Также следует обратиться в страховщикам, описать ситуацию и написать заявление на страховые выплаты.

Как правило, ответственность в подобных случаях будет нести УК, ЖКХ или ТСЖ, в зависимости от того, на ком лежала обязанность по уборке снега.

Если ущерб наступил в результате падения наледи с частного дома, ответственность несет собственник.