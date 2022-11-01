Россиянам назвали способы, как совладать с трудностями без помощи специалистов | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:17 Россиянам назвали способы, как совладать с трудностями без помощи специалистов

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Психолог Григорий Бахин разъяснил, с помощью каких способов можно справиться со стрессовыми ситуациями. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

«Дни.ру» отметили советы Бахина вести «дневник чувств», составлять «карточки самопомощи» и погружать себя в дружественную атмосферу, чтобы справиться со стрессом.

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«Дневники чувств позволяют дистанцироваться и посмотреть на проблему со стороны», — заметил психолог.

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Он порекомендовал выписывать все свои переживания и эмоции в дневник, выделяя на это в день как минимум 10 минут.