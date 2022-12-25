Общество 25 декабря 2022, 23:33 Россиянам назвали способ выбрать качественное шампанское Доцент кафедры торгового дела Храмова: при выборе вина нужно проверять маркировку и цену Pxhere

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Главным напитком на Новый год традиционно считается шампанское. При его выборе стоит обратить внимание на его маркировку, а также на цену. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. В беседе с Ura.ru она назвала способ выбрать качественное игристое вино.

«При выборе шампанского стоит обратить внимание на маркировку. Помимо информационных требований, таких как наименование, место происхождения винограда, метод производства, указано соответствие ГОСТ 33336-2015 „Вина игристые. Общие технические условия“», — объяснила Храмова.

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Также она отметила, что важно уметь различать игристое вино и винный напиток. Сегодня, как объяснила Храмова, на рынке можно найти «газировку», получаемую путем искусственного насыщения углекислым газом винных напитков. Она предупредила, что состав такого продукта не натуральный.

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Кроме того, у шампанского высокого качества должна быть соответствующая цена, заметила Храмова. Это объясняется его изготовлением. Качественное шампанское производят по классической технологии со вторичным брожением и выдержкой в бутылке.

Чтобы на утро после празднования Нового года хорошо себя чувствовать, необходимо соблюдать меры во время употребления алкоголя. Врач-нарколог Василий Шуров рекомендовал выпивать не более одного бокала шампанского в час.