Россиянам назвали способ сэкономить на стройматериалах

Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Джамиля Кутараева и профессор, заведующий кафедрой лесной политики экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Владимир Петров рассказали, как можно сэкономить на строительных материалах. Об этом написал Ura.ru.

По словам Кутараевой, собственники земельных участков могут получить древесину по льготным ценам. Об этом говорит 30 статья Лесного кодекса.

Когда будет утвержден проект дома, человеку необходимо идти в органы исполнительной власти и просить разрешение получить необходимое количество древесины. Местные власти сами предусматривают плату.

Как сообщил Петров, древесину можно также получить на ремонт и отопление.

«В среднем на семью для условий Северо-запада это примерно 15 кубометров. Цены не рыночные, они гораздо ниже. Покупать дрова таким образом можно ежегодно», — сообщил профессор.