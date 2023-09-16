Общество 16 сентября 2023, 04:45 Россиянам назвали способ получить доплату в 45% от зарплаты Финансовый консультант Филатова объяснила право получить доплату 45% от зарплаты Pxhere

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Ряд работников в России могут рассчитывать на доплату в размере 45% от заработной платы. Об этом в беседе с Ura.ru напомнила финансовый консультант Инна Филатова.

Она подчеркнула, что получить доплату в 45% от зарплаты возможно на определенных государственных должностях за выслугу лет.

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Претендовать на такую выплату могут космонавты и летчики, а также медики, педагоги и работники пожарной службы. Кроме того, она положена сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим.

В 2023 году минимальный стаж для выслуги составляет 18 лет и шесть месяцев на государственной службе, уточнила Филатова. Кроме того, дополнительные выплаты полагаются также и участникам СВО.

«Помимо остальных льгот назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей как ветеранам боевых действий», — объяснила финансовый консультант. В том случае, если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6328 рублей.

Адвокат Яна Воробьева рассказала, что при увольнении ряд сотрудников имеют право на «золотой парашют» в размере одного или нескольких окладов. Для среднестатистического сотрудника, по ее словам, размер составляет один-два оклада.