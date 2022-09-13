Россиянам назвали секреты организации идеального домашнего рабочего места | 360°

Общество 13 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам назвали секреты организации идеального домашнего рабочего места Дизайнер Голуб: необходимо выбирать комфортную мебель для удобного рабочего места Unsplash

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Дизайнер компании Hoff Юлия Голуб в разговоре с Lenta.ru заявила, что главными составляющими удачной организации идеального домашнего рабочего места являются удобная мебель, организованное хранение и аксессуары для мобильной работы.

Функциональные стол и стул должны быть комфортными, начиная от физического удобства и заканчивая приятной цветовой гаммой. Лучше всего выбирать стол с регулируемой высотой.

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«Проводить весь день в сидячем положении тяжело. И, когда захочется сменить положение, за таким столом можно работать стоя. Это полезно не только для здоровья, но и для концентрации», — отметила дизайнер.

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Специалист также сообщила, что подлокотники в стуле упрощают работу за компьютером. При этом лучше отдавать предпочтение тканевой обивке, а не кожаной.

Для хранения бумаг стоит купить органайзеры. На столе обязательно должно быть место для принтера и других принадлежностей, добавила Голуб.

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