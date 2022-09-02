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02 сентября 2022, 16:28

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска

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Самыми выгодными месяцами для отпуска являются те, в которых меньше всего праздничных дней. Об этом Тульской службе новостей рассказала кадровик Людмила Ларина.

«Для расчета зарплаты оклад делят на количество дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. При расчете отпускных бухгалтерия использует величину среднего дневного заработка, а он в свою очередь зависит от календарных дней. Важно понимать, что когда отпуск выпадает на будни, то сотрудник получает дневной заработок, во время отпуска оплачиваются и выходные», - отметила Ларина.

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Отпуск становится выгоднее в месяцы с большим количеством рабочих дней. В сентябре и вовсе нет ни одного праздничного выходного, поэтому он подходит для отдыха, написало РИА ФАН.

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