Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Россияне, которые хотят максимально выиграть в деньгах, планируя отпуск на 2023 год, лучше запланировать его на август или октябрь. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

Чуть менее выгодно отдыхать в июне, июле и декабре. А самый неудачный выбор — январь, февраль, апрель и май.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время», — пояснил Южалин.

Он заметил, что с финансовой точки зрения отпуск выгоднее отгулять в те месяцы, когда рабочих дней больше: так оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость того же дня на работе. В августе и в октябре рабочих дней будет больше всего — 23 и 22 соответственно, — а в апреле и мае — по 20.