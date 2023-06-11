Общество 11 июня 2023, 02:27 Россиянам назвали самые популярные виды подработки «Известия»: самыми популярными видами подработки в России стали ремонт и строительство Flickr

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Специалисты сервисов «Авито Работа» и компании Salary Index провели исследование и выяснили, какие виды подработок являются самыми популярными в России. В 2023 году дополнительный заработок искали более 50% опрошенных россиян, сообщили «Известия».

В ходе опроса стало известно, что самыми популярными сферами для подработки являются ремонт и строительство, IT, интернет и онлайн-торговля.

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При этом мужчины чаще всего подрабатывали на производстве, в транспортных перевозках и доставке. А женщины — в сфере красоты и здоровья.

Большой всплеск интереса к частичной занятости зафиксировали со стороны рынка. Так, объем вакансий в первом квартале 2023 года вырос на 87% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

По словам специалистов, сейчас новым трендом на рынке труда стали более гибкие формы занятости, например, частичная и временная. В частности, это связано с распространением удаленной работы.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений. По мнению инициаторов предложения, такие меры должны сбалансировать права работодателей и работников в стране.