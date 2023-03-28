Общество 28 марта 2023, 05:34 Россиянам назвали самые перспективные профессии на ближайшие пять лет Аналитик Пименов: в ближайшее время будут востребованы связанные с нейросетями профессии Pxhere

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Профессии, связанные с нейросетями, технологиями Big Data и VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением будут востребованы в России в ближайшие пять лет. Об этом сообщил директор по развитию направления игровой индустрии в Университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что так называемые профессии будущего связаны с применением передовых технологий и компьютерных систем. В среднем специалисты на таких должностях могут зарабатывать более 100 тысяч рублей. По словам Пименова, на рынке стремительно растет спрос на операторов нейросетей.

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«Нейросети наподобие GPTChat, Dall-E 2 или Midjourney способны обрабатывать информацию в режиме реального времени, широко применяются в дизайне, образовании, создании изображений, а также написании и переводе текстов. То же самое касается специалистов по Big Data, чья задача заключается в анализе огромного массива данных», — объяснил аналитик.

Он добавил, что сегодня нужны эти профессионалы, в частности, в таких областях, как маркетинг, финансы и медицина.

В сфере здравоохранения или банковского дела будут востребованы специалисты по машинному обучению, а профессионалы в области скриптинга будут участвовать в создании игр.

Количество отказов на приглашения о работе после собеседований стало рекордным за последние восемь лет. Чаще всего соискатели не принимают предложения из-за низких зарплат. Также среди причин назвали несоответствия между тем, что указано в описании вакансии и реальными обязанностями. Еще одна часть отказов связана с неудобным графиком.