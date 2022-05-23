Россиянам назвали самую энергозатратную бытовую технику

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов считает, что холодильник является «самым прожорливым» элементом дома в электрическом смысле. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По разным подсчетам на холодильник приходится около 20-30% всего расхода электричества в квартире. Второе место по расходам электроэнергии занимает система освещения.

«До сих пор есть много людей, которые не поменяли лампочки на светодиодные (LED, — ред.), которые, по сравнению с традиционными лампами накаливания, дают 90, а то и больше процентов экономии. Если сгорела обычная лампочка, ее стоит заменить на современную, это серьезно уменьшит расходы», — отметил эксперт.

Он также добавил, что к энергозатратной технике можно отнести кондиционеры.

«Очень „прожорливы“ кондиционеры летом и обогреватели зимой. Чтобы экономить, кондиционер нужно ставить не на максимальный режим, а на поддержание комфортной температуры. Важно не допускать утечек прохлады: окна должны быть закрыты, желательно, чтобы занавески были закрыты, чтобы солнце не нагревало дополнительно. Тогда кондиционер будет работать в щадящем режиме, расходуя не очень много электроэнергии», — заключил Малоземов.