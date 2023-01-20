Эксклюзив 20 января 2023, 19:20 Россиянам назвали проверенный способ поднятия настроения с раннего утра Депутат Авксентьева рассказала о поднимающем с утра настроение детском лайфхаке

Читать 360tv в

Поднять себе настроение с самого раннего утра можно очень простым способом, которым уже 40 лет пользуется депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Об этом политик рассказала в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Авксентьева пояснила, что узнала лайфхак по поднятию настроения в глубоком детстве от соседки по дому.

Реклама

«Она была старше меня на пару лет, Оля Дьяконова из 10-й квартиры. Она мне сказала: „Если у тебя утром плохое настроение, пой какую-нибудь веселую песенку. Ты сама не заметишь, как у тебя настроение будет повышаться“», — рассказала депутат.

Реклама

Она подчеркнула, что прошло больше 40 лет, но этот способ работает всегда.