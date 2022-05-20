Россиянам назвали профессии для альтернативной гражданской службы

В России утвердили перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год. В него включили 126 позиций, сказано в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе.

Список 2022 года ранее пополнили 30 должностями служащих, напомнило РИА «Новости». Среди них указывали позиции агрохимика, артистов различных оркестров, воспитателя общежития, врача-кардиоревматолога, педиатра, звукорежиссера, стоматолога, концертмейстера и других.

В перечне появились и 11 рабочих профессий — курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной и пожарный. В него также внесли помощника воспитателя, рабочего по благоустройству населенных пунктов, разнорабочего и слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Вошли в перечень стеклопротирщик и столяр.