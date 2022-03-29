Россиянам назвали признаки поддельных денег

Коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала, как проверить купюры на подлинность без использования специальных приборов. Об этом написал Ura.ru.

По ее словам, важно обращать внимание на водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.

«Хотя бы два-четыре признака при получении денег стоит проконтролировать. Нужно смотреть банкноту на просвет. Так контролируются водяные знаки. Они расположены на купонных полях, имеют характерный рисунок, обычно он повторяет номинал и одно из изображений на банкноте. Это трудновоспроизводимый защитный признак», — сказала Давидис.

Что касается защитной нити, то она должна образовывать единую полосу на просвет. С этим, особенно при подделках низкого качества, существуют проблемы.

Также стоит обращать внимание на тиснение и на цветопеременные признаки при изменении наклона банкноты. «Лучше запомнить, как они выглядят на купюре, в которой вы уверены, и сравнивать с этим», — рассказала Давидис.