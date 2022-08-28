Россиянам назвали признаки подделки при покупке онлайн

В интернет-магазинах вместо оригинального товара есть вероятность приобрести подделку. Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал радио Sputnik, на что нужно обращать внимание при онлайн-покупках, чтобы не стать жертвой мошенников.

Вероятность купить подделку на интернет-площадке довольно высока. Продавец может выложить на сайт фотографию реального товара, а покупателю прислать подделку или вообще кирпич, предупредил Егармин.

«Вероятность купить подделку в интернете, конечно же, высокая, потому что некоторые продавцы стараются сбыть побольше подделок именно в онлайн-магазинах», — пояснил эксперт.

Первое, что должно насторожить потенциального покупателя — радикальная разница в цене от аналогичных изделий. Второе — поддельные товары зачастую продают магазины-однодневки. Их выдает стиль сайта, для создания таких ресурсов используют стандартные шаблоны, поэтому они похожи друг на друга.

«Какое-то количество людей обманули, домен закрывают», — объяснил Алексей Егармин.

Также недобросовестные продавцы предпочитают наложенный платеж в качестве формы расчета. Поэтому если товар продается в новом интернет-магазине по низкой цене и покупка осуществляется наложенным платежом, это с высокой вероятностью подделка и от покупки лучше отказаться.