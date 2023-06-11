11 июня 2023, 04:16
Россиянам назвали признаки качественного мороженого
Роспотребнадзор: качественное мороженое должно быть плотным и легко откалываться
Роспотребнадзор перечислил признаки качественного мороженого. В Telegram-канале ведомства специалисты посоветовали обратить внимание на консистенцию продукта.
Хорошее и качественное мороженое плотное и легко откалывается. Он не должно быть деформированным, так как это означает нарушение режима хранения или заканчивающийся срок годности.
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При покупке продукта необходимо проверить маркировку. И если она размыта, то от такого мороженого лучше отказаться. Специалисты советуют обратить внимание на состав продукта. И если он изготовлен на основе заменителя, то производитель обязан указать: «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова посоветовала ограничить потребление мороженого в силу его калорийности. Дополнительную калорийность добавляют глазурь, различные сиропы, печенье, вафли, сливки и другие сладости.
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