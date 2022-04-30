Россиянам назвали причины поменять документы на жилье при смене фамилии

При смене имени или фамилии документы на недвижимость менять не обязательно, но для собственного удобства это все же лучше сделать, отметила управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

«В этом случае обязательно нужно заменить российский паспорт. Если его не поменять за положенный срок в 30 дней, то придется платить штраф», — предупредила Шакина в беседе с РИА «Недвижимость». Она уточнила, что в разных городах штрафная санкция составляет от двух до пяти тысяч рублей.

Лучше обновить и другие документы, отметила юрист.

«Что касается документов на квартиру или дом, то обязанности вносить изменения в данные Росреестра нет, как и ответственности за непредоставление новых данных. Тем не менее, в ваших же интересах сообщить новые сведения сразу, чтобы старая фамилия в будущем не помешала срочным планам», — предупредила Шакина.

Если человек решил не менять эти документы, то при всех операциях с недвижимостью ему как минимум нужно будет предоставить документ, который подтвердит основание смены фамилии: свидетельство о браке или справку из ЗАГСа.

Управляющую компанию, правление товарищества собственников жилья, кооператив лучше тоже уведомить о смене фамилии. Так, в дальнейшем не будет путаницы с квитанциями на оплату ЖКХ и с получением различных справок. Это же относится и к даче.