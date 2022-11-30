Общество 30 ноября 2022, 22:09 Россиянам назвали правила безопасных покупок в интернет-магазинах IT-эксперт Ушаков дал совет для безопасных покупок в интернете

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Эксперт по информационной безопасности Игорь Ушаков рассказал, как совершать покупки в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Самым важным правилом является установка двухфакторной аутентификации для совершения банковских операций, уточнил специалист.

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«Для этого вам приходит второе сообщение в виде кода, который вам нужно вбить в соответствующее поле», - пояснил он.

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Также Ушаков рассказал, что важно делать покупки только в официальных интернет-магазинах и завести для этой цели отдельную карту.