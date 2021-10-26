Россиянам назвали повышающий настроение продукт

Шоколад способен поднимать настроение. Это происходит благодаря триптофану — веществу, способствующему выработке эндорфинов, или «гормонов счастья», рассказала врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева.

Как отметила медик в беседе с радио Sputnik, само название этого продукта провоцирует выделение эндорфинов в организме. Употребляя шоколад, человек получает радость и удовольствие через рецепторы полости рта, затем импульс движется по короткому пути в центр удовольствия, «и эндорфины обеспечены».

Шоколад, как отметила диетолог, лучше рассасывать, чтобы полноценно насладиться его вкусом. Однако чрезмерное употребление этого продукта может стать опасным. Королева призвала есть два-три кусочка шоколада в день для поднятия настроения. Выбирать сладость она посоветовала с содержанием какао не менее 70-80%.

Излишнее потребление шоколада, по ее словам, приведет к набору массы тела, «потихоньку начнет формироваться инсулинорезистентность, диеты недостаточно будут помогать бороться с лишним весом, не за горами и другие изменения в углеводном обмене с вытекающими отсюда проблемами».

Люди частенько пытаются «заедать» плохое настроение сладостями, рассказала в беседе с «360» специалист по коррекции пищевого поведения красногорской больницы № 2 Альбина Ермоленкова. Это отсылка в детство. Материнское молоко сладкое, жирное, калорийное, поэтому возникает чувство комфорта. Часто процесс поедания сладостей выходит из-под контроля, и развивается «сахарная зависимость». По словам Ермоленковой, эта вредная привычка не только способствует набору лишнего веса. Из-за нее возникает ожирение, она также способствует развитию других хронических заболеваний.