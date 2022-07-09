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    09 июля 2022, 00:38

    Россиянам назвали пользу правильной окрошки

    Гепатолог Дианова: правильная окрошка содержит репу

    Александра Прохорова, Валерия Шафирко

    Окрошка — традиционный холодный суп русской кухни, любимый многими россиянами. Обычно это блюдо готовят в весенне-летний период. Гепатолог, врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «360» рассказала, что окрошка может заменить полноценный обед. А правильная окрошка включает в себя репу.

    В овощах летом самое идеальное — это правильная окрошка, отметила Дианова. Но правильная окрошка не содержит грубый редис, вместо этого в ней есть репа, объяснила врач. При этом в мясной окрошке, в классической похлебке, есть брюква.

    Сейчас в магазинах легко можно приобрести репу. Этот продукт по вкусу отличается от редиса. В репе есть немного другая горчинка. Редис же, по словам Диановой, более грубый, нежели репа.

    Гепатолог рассказала, что сама готовит правильную окрошку, где большое количество мяса, нет колбасы и минимальное количество яиц. Как отметила врач, яйца доминируют в овощной окрошке, летней.

    Готовить окрошку можно на квасе, если у человека нет изжоги и каких-то проблем с желудком, или на кефире. Дианова поделилась, что сама предпочитает это блюдо на кефире или йогурте.

    Окрошка, по ее словам, это полноценная еда.

    Это полноценный обед, и можно смело брать порцию от 300 до 400 грамм, и больше ничего не брать дополнительно, наестся этой порцией за глаза. Там все есть: белки, жиры, углеводы, много клетчатки и так далее