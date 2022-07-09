Россиянам назвали пользу правильной окрошки
Гепатолог Дианова: правильная окрошка содержит репу
Окрошка — традиционный холодный суп русской кухни, любимый многими россиянами. Обычно это блюдо готовят в весенне-летний период. Гепатолог, врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «360» рассказала, что окрошка может заменить полноценный обед. А правильная окрошка включает в себя репу.
В овощах летом самое идеальное — это правильная окрошка, отметила Дианова. Но правильная окрошка не содержит грубый редис, вместо этого в ней есть репа, объяснила врач. При этом в мясной окрошке, в классической похлебке, есть брюква.
Сейчас в магазинах легко можно приобрести репу. Этот продукт по вкусу отличается от редиса. В репе есть немного другая горчинка. Редис же, по словам Диановой, более грубый, нежели репа.
Гепатолог рассказала, что сама готовит правильную окрошку, где большое количество мяса, нет колбасы и минимальное количество яиц. Как отметила врач, яйца доминируют в овощной окрошке, летней.
Готовить окрошку можно на квасе, если у человека нет изжоги и каких-то проблем с желудком, или на кефире. Дианова поделилась, что сама предпочитает это блюдо на кефире или йогурте.
Окрошка, по ее словам, это полноценная еда.
Это полноценный обед, и можно смело брать порцию от 300 до 400 грамм, и больше ничего не брать дополнительно, наестся этой порцией за глаза. Там все есть: белки, жиры, углеводы, много клетчатки и так далее