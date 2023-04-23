Общество 23 апреля 2023, 11:04 Россиянам назвали пять наиболее безопасных марок кефира Роскачество: кефир марок «ВкусВилл» и «Городецкий» безопасный и качественный Freepik

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Кефир марок «ВкусВилл», «Городецкий», «Особая коллекция», «Станция молочная» и Globus Vitа является наиболее безопасным и качественным. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные Роскачества.

Во время исследования специалисты обнаружили в кефире марки «Княгинино» растительный жир вместо молочного. А в напитках «Асеньевская ферма» и «М-Свежесть» была найдена кишечная палочка, написал сайт teleprogramma.pro.

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Не менее 11 марок кефира содержали дрожжей меньше, чем требует законодательство, добавили в ведомстве.