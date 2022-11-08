Россиянам назвали один из самых надежных способов сохранения активов | 360°

Общество 08 ноября 2022, 15:56 Россиянам назвали один из самых надежных способов сохранения активов Экономист Михаил Беляев: один из надежных способов сохранения активов — недвижимость

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «Экономике Сегодня», что одним из самых надежных способов сохранения активов является недвижимость.

Беляев заметил, что рынок недвижимости очень тонко сегментирован по ценам и доходам. Одни покупают жилье для собственного проживания. Другие приобретают его для улучшения жилищных условий. Третьи вкладываются, чтобы сохранить свои накопления и заработать на аренде.

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«Если покупаете дешевое и некачественное жилье, которое может морально устареть за десять лет, то здесь сложно сказать о надежности вложений», — цитируют специалиста «Дни.ру».

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