Общество 22 декабря 2022, 19:35 Россиянам назвали минимальный доход, необходимый для усыновления ребенка

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Председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова рассказала, что для усыновления ребенка приемные родителя должны иметь возможность обеспечить его прожиточным минимум. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Доход не должен быть огромным, но он должен минимальным, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым. В данном случае мы говорим о прожиточном минимуме», — отметила Фидрикова.

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Она добавила, семьи с приемными детьми получают от государства ежемесячные выплаты. Кроме того, правительство Петербурга также оказывает им поддержку.

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