Общество 29 июня 2023, 02:37 Россиянам назвали минимальною стоимость свадьбы «Известия»: минимальная стоимость свадьбы в России составляет 47 тысяч рублей Unsplash

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Далеко не все хотят играть пышную свадьбу и тратить баснословные суммы. Чтобы устроить в России свадьбу без излишеств, придется потратить 47 130 рублей. Такой минимальный бюджет подсчитали специалисты ЮKassa и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». О результатах исследования написали «Известия».

В своей работе эксперты сопоставляли платежи по «свадебным» категориям. Они изучали траты в период с 1 мая по 20 июня 2023 года, а также за аналогичный отрезок времени 2022-го.

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«Средний чек затрат на „минимальный“ свадебный набор в формате свадьбы для двоих, куда входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, составляет 47 130 рублей», — заявили специалисты.

Они добавили, что по сравнению с прошлым годом это на 5% больше.

При этом, количество приобретенных свадебных платьев уменьшилось на 15%, а мужских костюмов — на 7%. Шампанского стали приобретать меньше на 7%, а вот обручальные кольца, наоборот, больше на 13%.

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