Россиянам назвали методы восстановления ментального здоровья на работе

Исследования компаний MercerMarsh Benefits и Inbalansy показали, что к самым популярным методам восстановления ментального здоровья относятся: профилактика стресса и эмоционального выгорания, способность руководителя выстроить поддерживающий разговор, соблюдение режима сна, физической активности и питания, написал сайт NEWS.ru.

По словам авторов исследования, цена бездействия в этой ситуации может быть высока, поскольку 39% увольнений в России происходят именно из-за выгорания, а заработать его на «удаленке» куда проще, чем во время работы в офисе.

При этом авторы отметили в опросе и позитивные моменты. Оказалось, что 71% компаний уже реализуют мероприятия по поддержанию ментального здоровья сотрудников, а каждое шестое предприятие запланировало такие изменения на 2022-й год.

Авторы исследования посоветовали начать восстанавливать ментальное здоровье с создания базовых условий — атмосферы психологической безопасности, когда сотрудник чувствует поддержку и может получить обратную связь.

Опрос проводился на протяжении 2021 года среди 104 предприятий-участников.