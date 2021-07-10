Россиянам назвали лучшее время для сделок с недвижимостью

При купле-продаже недвижимости стоит учитывать сезонные факторы. Лучшим временем для подобных сделок является лето, поскольку в этот период «сильно проседает деловая активность», рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что летом собственники жилья легче идут на уступки покупателям. Кроме того, возможно получить скидку в 3-4% от весенних цен на недвижимость, если за это время не фиксировали значительные изменения, среди которых, к примеру, скачки ключевой ставки.

«С этой стороны также интересны май и период с начала года до начала февраля», — отметил специалист. Поскольку приличная часть ликвидного предложения вымывается именно под окончание года как подарки или решение застарелого вопроса, чему способствуют и скидки на ипотеку.

Промежутки с февраля по апрель и с середины сентября до третьей декады декабря — это наиболее удачные временные периоды для продажи жилья. В это время деловая активность возрастает. Поставить максимально высокую цену недвижимости возможно именно в эти месяцы.

При этом неликвидные квартиры, например, далекие от транспорта или с плохим видом и так далее, вне зависимости от временного промежутка продавать тяжело. Даже косметический ремонт, как отметил эксперт, может увеличить стоимость недвижимости в пять раз. Кричевский добавил, что всегда стоит торговаться что покупателям, что продавцам.

Цены на жилье в России в последние годы заметно выросли. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал Ura.ru, что можно предпринять для решения этой проблемы. И главной проблемой, по его мнению, является отсутствие конкуренции.