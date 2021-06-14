Россиянам назвали идеальное летнее блюдо

Для жаркой летней погоды лучшим блюдом станет окрошка. Главное, определиться с его основой, рассказал шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын.

Шеф-повар в беседе с радио Sputnik отметил, что кому-то нравится окрошка на кефире, кому-то — на квасе. При этом он добавил, что вместо кефира можно взять жидкий йогурт или миндальное молоко. По словам Синицына, вкус будет интересным.

Блюдо можно даже сделать диетическим, рассказал шеф-повар. Для этого надо заменить некоторые ингредиенты. Например, вместо картофеля можно добавить больше зелени, редиса и свежих овощей. А отварная индейка может заменить колбасу.

«Можно также добавлять различные суперфуды: семена чиа, куркуму или спирулину, то есть любые продукты, которые максимально богаты витаминами и полезными веществами и принесут организму только пользу», — рассказал Синицын.

Любителям кваса следует обращать внимание на свойства этого продукта, рекомендовал шеф-повар. После употребления приготовленного в домашних условиях напитка не следует садиться за руль машины из-за использования технологии брожения.

Употребление супов во многом полезно для здоровья. Но некоторым людям первые блюда противопоказаны из-за калорийности и большого количества соли, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.