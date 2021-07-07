Россиянам назвали города, где выгоднее всего взять льготную ипотеку

Риелторы составили список городов, где выгоднее всего покупать квартиры по программе льготной ипотеки. Больше всего такого жилья оказалось в Твери, Самаре и Ульяновске.

Специалисты рассматривали города, где жилье можно приобрести под 7% и с максимальной суммой займа в три миллиона рублей. Больше всего недвижимости подходит под эти условия в Твери. Там насчитывается 39% квартир от всей экспозиции, сообщила газета «Известия». На втором месте находится Самара (38%), за которой идет Ульяновск (37%). Еще жилье выгодно брать в Уфе (36%), Волгограде (31%) и Екатеринбурге (15%).

Еще риэлторы составили рейтинг городов, в которых квартиру можно найти за сумму от трех до пяти миллионов рублей. Такое жилье тоже можно приобрести по льготной ипотеке, доплатив до 40% от его стоимости. Проще всего найти квартиру в Петербурге (13% от всех предложений). Также можно отправиться в Ленинградскую область (44%), Казань и Татарстан (31%).

По совам экспертов, наиболее перспективным городом с точки зрения инвестиций является Краснодар. Цена на квартиры в новостройках там взлетели на 73%% с момента запуска продаж. Можно присмотреться и в Петербурге с Ленобластью, где стоимость выросла на 39,4% и 34% соответственно.