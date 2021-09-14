Россиянам назвали главное отличие фермерского мяса

Глава Ассоциации крестьянских хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда рассказал, как распознать фермерское мясо. По его словам, определить его помогут органолептические показатели. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на эфир Медиагруппы «Патриот».

При использовании различных технологий мясо приобретает белый оттенок и рыхлую структуру. Домашнее мясо курицы или свинины никогда не станет белым, написало ИА Nation News. «Возьмите мясо диких животных и птиц, которые питаются в естественной среде обитания без всяких добавок: утки, кабаны, лоси — цвет мяса темный. Таким он и должен быть у фермерского продукта», — подчеркнул Шконда.