Россиянам назвали основное отличие электронного паспорта от обычного

Главным отличием электронного паспорта от обычного станет формат изготовления. Кроме того, у нового вида документа появятся отпечатки двух пальцев. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации — прим. ред.) от действующего „бумажного“ — формат изготовления в виде пластиковой карты», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В пресс-службе добавили, что для выдачи потребуется цифровая фотография человека и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук. Также по желанию владельца паспорта документ может содержать электронную подпись.

Первые паспорта нового образца появятся в Москве. Их начнут выдавать в декабре этого года. Жители регионов начнут их получать по мере технической готовности.

Выдавать их будут по желанию, начиная с 14-летнего возраста. На первоначальном этапе предполагается выдать как минимум 100 тысяч таких паспортов.

Удобство такого паспорта заключается в том, что он позволит пользоваться государственными и коммерческими услугами. При утере его можно будет быстро заблокировать.