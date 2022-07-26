Россиянам назвали безопасную температуру работы кондиционера

Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский рассказал, какая температура работы кондиционера будет самой безопасной для человека. Об этом он сообщил Ura.ru.

По его словам, оптимальной и безопасной температурой является 22-23 градуса.

«Кондиционер — это хорошо. Главное не лежать под ним. Не надо на 18 градусов ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22-23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью», — сказал Серебрянский.

Для тех, кто не имеет в доме кондиционера, врач посоветовал ставить ведра в квартире, чтобы вода испарялась, вешать мокрые простыни или полотенца, а также пить больше жидкости.

«Лучше не холодную, а теплую. В Средней Азии чай пьют, идет компенсация жидкости и нет локального переохлаждения горла. Плюс можно добавлять лимон, цедру, листья мяты, земляники или смородины», — резюмировал медик.