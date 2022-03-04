Россиянам назвали альтернативу для покупки мебели вместо закрывшихся магазинов IKEA

Магазины IKEA закрылись по всей России. Руководители скандинавского ретейлера пообещали, что это мера временная, а через три месяца все вернется. Но россияне продолжают въезжать в новое жилье, а значит им нужна новая мебель. О доступных альтернативах рассказал «360» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

Он пояснил, что сегодня на российском рынке мебели достаточное количество отечественных производителей, чье качество не хуже, а ассортимент больше. Есть только одна проблема, которая легко решается.

«Нужна готовность покупателя зайти в другой магазин. Понятно, что IKEA — мировой бренд, продвигающий скандинавский минимализм, у которого есть свои почитатели. Но мебельный рынок не ограничивается только ассортиментом шведского магазина», — заявил Иртуганов.

По его словам, с бюджетом, с которым российские покупатели приходили в IKEA, можно найти отличные вещи в других магазинах, а качество услуг ничуть не уступает.

«В современных мебельных центрах вы увидите точно такой же сервис. С ассортиментом гораздо больше. Ну, а если начинать нижнюю границу в сегменте эконом минус, эконом плюс, российский производитель примерно в этом же диапазоне работает», — добавил специалист.

Иртуганов отметил, что зависимость в мебельной сфере от импортных составляющих есть, но речь идет не про дерево. Все древесные плиты, которые идут на создание кроватей, шкафов, столов, стульев и других предметов обстановки производятся в России. Из других стран доставляют лаки, краски, специальные смолы и фурнитуру.

Специалист не исключил, что поставки мебели могут начать Китай и другие страны, которые не ввели санкций против России. Цену на эти товары покупатели смогут рассчитать самостоятельно. По оценке специалиста, повышения цен на мебель ждать стоит. Но рост начнется не сразу и особо большим не будет.