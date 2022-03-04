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    04 марта 2022, 22:02

    Россиянам назвали альтернативу для покупки мебели вместо закрывшихся магазинов IKEA

    Эксперт Иртуганов: российские производители мебели заменят магазины IKEA

    Анатолий Минкин, Елена Кононова

    Магазины IKEA закрылись по всей России. Руководители скандинавского ретейлера пообещали, что это мера временная, а через три месяца все вернется. Но россияне продолжают въезжать в новое жилье, а значит им нужна новая мебель. О доступных альтернативах рассказал «360» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

    Россиянам назвали альтернативу для покупки мебели вместо закрывшихся магазинов IKEA

    Он пояснил, что сегодня на российском рынке мебели достаточное количество отечественных производителей, чье качество не хуже, а ассортимент больше. Есть только одна проблема, которая легко решается.

    «Нужна готовность покупателя зайти в другой магазин. Понятно, что IKEA — мировой бренд, продвигающий скандинавский минимализм, у которого есть свои почитатели. Но мебельный рынок не ограничивается только ассортиментом шведского магазина», — заявил Иртуганов.

    По его словам, с бюджетом, с которым российские покупатели приходили в IKEA, можно найти отличные вещи в других магазинах, а качество услуг ничуть не уступает.

    «В современных мебельных центрах вы увидите точно такой же сервис. С ассортиментом гораздо больше. Ну, а если начинать нижнюю границу в сегменте эконом минус, эконом плюс, российский производитель примерно в этом же диапазоне работает», — добавил специалист.

    Иртуганов отметил, что зависимость в мебельной сфере от импортных составляющих есть, но речь идет не про дерево. Все древесные плиты, которые идут на создание кроватей, шкафов, столов, стульев и других предметов обстановки производятся в России. Из других стран доставляют лаки, краски, специальные смолы и фурнитуру.

    Специалист не исключил, что поставки мебели могут начать Китай и другие страны, которые не ввели санкций против России. Цену на эти товары покупатели смогут рассчитать самостоятельно. По оценке специалиста, повышения цен на мебель ждать стоит. Но рост начнется не сразу и особо большим не будет.