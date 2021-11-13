Россиянам назвали 5 способов использования маткапитала

Россияне могут потратить материнский капитал только на нужды, прописанные в законодательстве. В противном случае речь идет об уголовной ответственности, предупредила юрист Людмила Александрова.

«Материнский капитал можно использовать только на цели, закрепленные в законе. Потратить можно сразу всю сумму или часть на улучшение жилищных условий, получения ребенком (детьми) образования, на формирование накопительной части пенсии женщины», — рассказала Ura.ru Александрова.

Еще маткапитал можно направить на покупку товаров и услуг, необходимых для социальной адаптации детей-инвалидов. Также деньги разрешается направить на получение ежемесячной материальной помощи. Такой возможностью могут воспользоваться семьи с низким доходом, в которых появился второй ребенок с января 2018 года.

«Выплата в размере прожиточного минимума ребенка в регионе его проживания производится до достижения ребенком трех лет. С 2020 года выплата положена тем семьям, у которых средний доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов», — пояснила юрист.

Она напомнила, что получить маткапитал в виде наличных нельзя, так как это незаконно. За нецелевое использование маткапитала грозит уголовная ответственность.