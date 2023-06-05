Общество 05 июня 2023, 09:07 Россиянам назвали 4 способа защиты от телефонных аферистов Эксперт Пащенко объяснил простые способы защиты от телефонных мошенников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телефонные мошенники продолжают придумывать новые уловки для преступлений, однако быстро вычислить злоумышленников самостоятельно возможно. Для этого есть четыре несложных способа, рассказал во время эфира на радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

В первую очередь он посоветовал делать заказы в службах доставки и еды и интернет-магазинов не под своим именем. Так будет сразу понятно при звонке, что человеку звонят после утечки базы данных в Сеть.

Реклама

Часто аферисты пытаются выдавать себя за родственников тех, кому звонят, просят деньги, уверяют, что попали в беду. Зная о таких мошенничествах, стоит заранее договориться с близкими о кодовом случае, которое нужно будет назвать при звонке в случае экстренной ситуации, отметил Пащенко.

«Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что злоумышленники, которые выдают себя за родственников, говорят, что звонят с незнакомых номеров, потому что у них что-то случилось с телефоном — он либо сломался, либо разрядился.

«Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан», — указал специалист.

И, наконец, последний способ раскрыть мошенника — попросить его перезвонить по видеосвязи. В этом случае аферист может начать говорить, что не в состоянии это сделать, но этому верить не стоит.