Россиянам напомнят о важности переписи населения рекламными роликами

Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября. О том, как будет проходить сбор данных, в какие сроки и почему эта информация важна россиянам, расскажет специальная рекламная кампания.

На телеканалах, радиостанциях и портале госуслуг появятся специальные рекламные ролики о том, как любое действие человека меняет его будущее, посвященные Всероссийской переписи населения. За основу взяли слоган переписи: «Создаем будущее».

Рекламную кампанию, которая расскажет о важности переписи, подготовило агентство «Крос.Маркетинг». Каждый ролик рассказывает небольшую историю о простых поступках, которыми человек меняет свое будущее.

«Прогулка в парке, просмотр кино, звонок близким — любое действие и даже просто улыбка создает наше будущее. В простых, но близких каждому сюжетах любой может узнать себя», — прокомментировала генеральный директор «Крос.Маркетинга» Наталья Живая.

В съемках рекламной кампании приняли участие сотрудники Росстата. Начальник аналитического управления ведомства Елена Клочкова совершила прыжок с парашютом для ролика «Как мы создаем будущее».

«Перепись — это намного больше, чем цифровые данные и статистика. Поэтому для меня важно внести вклад в весь процесс переписи. Не только на профессиональном, но и на эмоциональном уровне», — рассказала она.

Видеоролики россияне могут посмотреть на федеральных телеканалах, на портале госуслуг и на YouTube-канале Всероссийской переписи населения. Еще десять аудиороликов, рассказывающих о важности сбора информации о населении России, выйдут в эфир шести радиостанций. Все они расскажут о сроках и способах проведения переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Россияне могут самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг, дождаться переписчика или принять участие в переписи на специальных участках.