Россиянам напомнили, за покупку каких препаратов можно получить срок

Покупка биологически активных добавок за рубежом, в том числе и в иностранных интернет-магазинах, может закончиться довольно плачевно. Россиянам рассказали, что нужно помнить при выборе БАДов.

Законодательством РФ предусмотрена ответственность за приобретение препаратов с содержанием сильнодействующих веществ, опасных для здоровья человека. Зачастую их продают как раз под видом всевозможных добавок, сообщили в Государственном антинаркотическом комитете.

В МВД разработали памятку, которая поможет разобраться, покупка каких препаратов чревата реальным сроком лишения свободы. Правоохранители обратили внимание, что в составе купленных за рубежом товаров могут быть сильнодействующие вещества с запрещенными или ограниченным в России оборотом.

За их незаконный ввоз на территорию страны нарушителю грозит от трех до 12 лет тюрьмы. Уголовное наказание от двух до восьми лет лишения свободы ждет и тех, кого уличат в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью продажи таких препаратов. Ответственность предусмотрена и при нарушении правил обращений с ними.

Россиянам советуют как следует изучить нормативно-правовую базу, чтобы не нарушить закон. Существуют списки сильнодействующих и ядовитых веществ. Все они упоминаются в статье 234 УК РФ.