Общество 01 марта 2023, 17:53 Россиянам напомнили, за какие действия на даче могут оштрафовать

Читать 360tv в

Наступила весна, впереди дачный сезон. Но стоит помнить, что за некоторые действия на участке можно получить штраф. Об этом сообщил «Царьград».

Например, открытый огонь разрешен только в специально оборудованных местах: ямах, бочках или мангалах. А жечь мусор можно только на площадке, которая находится в 15 метрах от любой постройки. А вот закапывать любые отходы запрещено категорически.

Реклама

Также нельзя вырубать чужие деревья, даже если они мешают. На уничтожение неплодового растения нужно получить порубочный билет. Обычно с ним нет проблем, если дерево не относится к ценным породам.

Еще один важный момент — не допускать перерасхода воды. Даже при наличии собственного колодца на участке нельзя качать более 100 кубометров в сутки.