01 марта 2023, 17:53
Россиянам напомнили, за какие действия на даче могут оштрафовать
Наступила весна, впереди дачный сезон. Но стоит помнить, что за некоторые действия на участке можно получить штраф. Об этом сообщил «Царьград».
Например, открытый огонь разрешен только в специально оборудованных местах: ямах, бочках или мангалах. А жечь мусор можно только на площадке, которая находится в 15 метрах от любой постройки. А вот закапывать любые отходы запрещено категорически.
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Также нельзя вырубать чужие деревья, даже если они мешают. На уничтожение неплодового растения нужно получить порубочный билет. Обычно с ним нет проблем, если дерево не относится к ценным породам.
Еще один важный момент — не допускать перерасхода воды. Даже при наличии собственного колодца на участке нельзя качать более 100 кубометров в сутки.
Штрафы
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