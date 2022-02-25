Россиянам напомнили способ сэкономить на оплате электроэнергии

Солнечные панели, установленные на крышах домов, помогут россиянам сэкономить на оплате электроэнергии. Использовать можно батареи на 15 киловатт.

Первый зампред Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил о такой возможности Ura.ru. Излишки он посоветовал продавать в общую сеть, что предусмотрено принятом в марте 2021 года законом о зеленом тарифе.

«Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях», — отметил он.

Солнечные батареи, по словам Ананских, люди обычно ставят в отдаленных дачных хозяйства и домах из-за нехватки электричества.

«Понятно, что в общую сеть это продается за небольшие деньги, но все равно окупается», — заметил парламентарий.

Возможности для россиян при помощи закона планируют расширять. Власти обещают проанализировать полученный опыт и увеличивать объемы электричества, которые люди смогут вырабатывать самостоятельно.

Плата за ЖКХ в России может вырасти из-за новых правил, по которым начисления за содержание общественного имущества домов будут пересчитывать по фактическим объемам полученных услуг.