Общество 29 декабря 2023, 03:58 Россиянам напомнили, сколько времени можно хранить новогодние салаты Роспотребнадзор порекомендовал хранить салаты от 6 до 36 часов Freepik

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Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые содержат благоприятную среду для развития токсичных микроорганизмов, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. О мерах безопасности в преддверии новогодних праздников напомнили в Роспотребнадзоре.

«В салатах обычно смешивают продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Добавление соуса или майонеза способствует ускорению процесса размножения микробов», — рассказали в ведомстве.

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Винегрет, салаты из вареных или сырых овощей, копченостей и мяса птицы следует хранить не больше 18 часов. После заправки этот срок уменьшится до 12 часов. Салаты с морепродуктами без заправки испортятся через 12 часов, а с консервированными овощами или вареными яйцами — через шесть часов. Самыми стойкими оказались салатные блюда из квашеных, соленых и маринованных овощей — до 36 часов. Все угощения следует держать в холодильнике при температуре +2…+6 градусов.

Ранее эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. По ее словам, оптимизация питания в новогоднюю ночь поможет избежать переедания.