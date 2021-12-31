Россиянам напомнили про штрафы за шум в новогоднюю ночь

Россияне в новогоднюю ночь зачастую забывают, что шуметь после боя курантов нельзя в то же время, что и в любые другие дни. Нарушение грозит штрафом, и исключения для праздника нет, написала газета «Известия».

Адвокат Алексей Гавришев напомнил, что в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Такой же запрет действует и в новогоднюю ночь. За нарушение тишины могут оштрафовать на одну-две тысячи рублей.

Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина при этом обратила внимание, что в регионах действуют разные законы. И в некоторых субъектах допускаются шумные празднования Нового года в недетское время. Например, в Самарской области действует закон, по которому в ночь с 31 декабря на 1 января разрешается шуметь с 22:00 до 03:00.

Исключения составляют ситуации, когда без нарушения тишины не обойтись для предотвращения преступлений, устранения аварий, при богослужениях, канонических религиозных обрядах. Это устанавливают законы конкретного региона, пояснила юрист.

Скрябина отметила, что для разных помещений установлен различный допустимый уровень шума. И неважно, чем нарушен покой соседей — громкими тостами или шумом петард.

«В жилых квартирах уровень не должен превышать 55 децибел днем и 45 ночью, в школах — 55 децибел, на площадках отдыха — 60», — рассказала она, сославшись на требования СанПиН.

Ранее сообщалось, что среди россиян увеличился спрос на поездки по стране в новогодние праздники.