Россиянам напомнили про короткий финал длинной рабочей недели

Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля. В этом году День защитника Отечества приходится на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник, 22 февраля.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», — сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец РИА «Новости».

Следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет семь коротких рабочих недель.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником всех военнослужащих. Опрос показал, что каждый второй житель страны считает 23 Февраля исключительно праздником военнослужащих.

Также в России предложили ввести еще один праздник: День здорового образа жизни. Такое предложение выдвинул член Общественной палаты, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщили в Nation News.