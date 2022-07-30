Россиянам напомнили, при каких обстоятельствах у них могут забрать машину

Российское законодательство в большинстве случаев защищает права владельцев автомобилей, однако в некоторых случаях личный транспорт могут забрать, заявил юрист Анатолий Миронов. Его слова привело агентство «Прайм».

Сотрудники ДПС могут воспользоваться вашим автомобилем, если им нужно преследовать злоумышленника. При этом владельцу машины сообщают место и время возврата транспорта. Возможно изъятие авто у человека, который управляет им без водительских прав либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Лишиться машины можно во время производства по уголовным делам. Нередко транспортное средство выступает в качестве залога — в этом случае его могут отобрать, если есть долговые обязательства.

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