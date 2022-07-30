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    30 июля 2022, 04:55

    Россиянам напомнили, при каких обстоятельствах у них могут забрать машину

    Юрист Миронов напомнил о возможности изъятия машины у россиян по уголовным делам

    Юлия Шелковенко

    Российское законодательство в большинстве случаев защищает права владельцев автомобилей, однако в некоторых случаях личный транспорт могут забрать, заявил юрист Анатолий Миронов. Его слова привело агентство «Прайм».

    Россиянам напомнили, при каких обстоятельствах у них могут забрать машину

    Сотрудники ДПС могут воспользоваться вашим автомобилем, если им нужно преследовать злоумышленника. При этом владельцу машины сообщают место и время возврата транспорта. Возможно изъятие авто у человека, который управляет им без водительских прав либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Лишиться машины можно во время производства по уголовным делам. Нередко транспортное средство выступает в качестве залога — в этом случае его могут отобрать, если есть долговые обязательства.

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