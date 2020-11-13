Россиянам напомнили правила безопасных онлайн-покупок в «черную пятницу»

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит обратить внимание на стоимость доставки. Если она высокая, то так продавец может попытаться компенсировать низкую цену самого товара.

Вся информация о продавце должна быть прозрачной. Если ее прячут, значит, дело нечисто и покупать у него лучше ничего не надо. Очень опасны фишинговые сайты, которые под видом онлайн-торговли собирают персональные данные и сведения о платежных картах и паролях при дистанционном банковском обслуживании.

Магазин не имеет права навязывать какие-то дополнительные товары и услуги, если продает что-то со скидкой. Если помнить обо всех этих моментах, то можно избежать проблем и разочарований от шопинга в «черную пятницу».