Россиянам напомнили, почему могут быть отключены услуги ЖКХ

Отключить коммуналку могут по нескольким причинам. К ним относятся долги за услуги ЖКХ, неправильное использование оборудования, а также угроза жизни и здоровья граждан.

«Доступ к коммунальным услугам может ограничиваться или приостанавливаться при условии предварительного уведомления об этом потребителя (плательщика) в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги или не в сроки», — рассказал РИА «Новости» член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

Также отключить коммуналку могут из-за проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем. Но потребителя обязательно должны предупредить об этом не позднее чем за десять дней до начала работ.

Без уведомления ЖКХ отключают, если есть угроза аварийной ситуации в сетях инженерно-технического обеспечения, а также при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Ранее аналитики назвали самую частую жалобу россиян на услуги ЖКХ. Оказалось, что жителей нашей страны не устраивает состояние многоквартирных домов. На втором месте - начисление платы за коммунальные услуги.